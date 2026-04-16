musica indipendente a bologna

Lunedì 4 maggio, il cantautore Nicola Ferrari si esibirà dal vivo al Bravo Caffè di Bologna. Originario di Sassuolo, Ferrari presenterà il suo nuovo EP intitolato ‘Your Time Is Now’. L’evento si svolge in attesa dell’uscita del suo prossimo album, prevista per ottobre 2026. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare in anteprima i brani del progetto musicale.

Nicola Ferrari live al Bravo Caffè di Bologna Nicola Ferrari, cantautore originario di Sassuolo, presenta lunedi 4 maggio al Bravo Caffè di Bologna il nuovo EP ‘ Your Time Is Now ’, in attesa dell’uscita del prossimo album, prevista per ottobre 2026. L’EP sarà composto da sei tracce – cinque brani originali e una bonus track – e accompagnerà il pubblico in un percorso musicale che si svilupperà mese dopo mese su tutte le principali piattaforme digitali. Con Ferrari anche il bravissimo chitarrista Nik Messori. Lo showcase, presentato da Francesca Mercury, inizierà alle 21.45. A lanciare l’EP è il singolo “ Incancellabile ”, già in rotazione radiofonica: un brano intenso che racconta un incontro capace di restare impresso nei pensieri, anche senza un motivo apparente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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