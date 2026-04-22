The Cage sabato 25 aprile My Generation con Frejico e Michiamanojack

Sabato 25 aprile si svolgerà presso The Cage l’evento della rassegna My Generation, organizzata in collaborazione con Musicus Concentus. La serata sarà dedicata alle nuove voci della scena indipendente e vedrà sul palco i musicisti Frejico e Michiamanojack. La rassegna, che si rivolge ai generi emergenti, propone un appuntamento dedicato alla musica indipendente con due artisti che presenteranno i loro brani.

Sabato 25 aprile My Generation, la rassegna che dà spazio alle nuove voci indipendenti frutto della collaborazione tra The Cage e Musicus Concentus, presenta una serata che vedrà protagonisti Frejico e Michiamanojack. Uno livornese e l’altro pisano, ma questo non è un derby, la musica parla un.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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