Musica e storia | il viaggio sonoro che racconta l’Italia moderna

Venerdì 24 aprile, presso il C’entro Supercinema di Santarcangelo, si terrà un evento dedicato alla musica come strumento per analizzare i cambiamenti sociali avvenuti in Italia nel tempo. La serata si concentrerà su un percorso che collega le onde sonore alle trasformazioni della società italiana moderna. L’iniziativa si inserisce in un programma che mira a esplorare le connessioni tra musica e storia attraverso testimonianze e analisi.

Venerdì 24 aprile, il C’entro Supercinema di Santarcangelo ospiterà un evento che punta a trasformare la musica in una chiave di lettura per comprendere l’evoluzione sociale del Paese. La rassegna denominata SuperSonico proporrà un percorso intitolato Storia d’Italia raccontata attraverso la canzone d’autore, dove Emiliano Visconti guiderà gli ascoltatori in un viaggio che parte dalle prime trasformazioni musicali del secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. Il progetto nasce dalla capacità di intrecciare la narrazione storica con la forza espressiva dei brani che hanno segnato le generazioni. Per questa serata speciale, la voce di Visconti...🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sonik | Racconta “You Are My Destiny”

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