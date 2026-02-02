Remember the Maine | viaggio nel cocktail che racconta la storia

Il cocktail Remember the Maine torna a far parlare di sé tra appassionati e bartender. Si tratta di un drink che non solo affascina per i suoi sapori ricchi e articolati, ma porta con sé anche una storia lunga e legata a due paesi, gli Stati Uniti e Cuba. Questo cocktail, molto apprezzato nei locali di tutto il mondo, continua a essere un simbolo di tradizione e di storia, capace di unire gusto e memorie del passato.

Tra i grandi classici della mixology internazionale, il Remember the Maine occupa un posto speciale: non solo per il suo profilo aromatico complesso e sofisticato, ma anche per il legame profondo con la storia americana e cubana. Questo drink a base di whisky di segale rappresenta un'evoluzione audace del Manhattan, arricchita da note di ciliegia e dall'inconfondibile tocco anetico dell'assenzio. Un cocktail che esplode sul palato con la stessa intensità emotiva del suo nome, evocando momenti storici che hanno cambiato il corso degli eventi tra Stati Uniti, Cuba e Spagna.

