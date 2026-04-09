Musica alle 11.11 | un viaggio sonoro tra ritmi di Samba e suggestioni barocche

Domenica 12 aprile alle 11.11 si terrà un evento musicale presso il Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì, situato in via Dall'Aste. L'appuntamento, intitolato

Alle ore 11.11 di domenica 12 aprile torna l’appuntamento con “11:11 Quadri Musicali”, presso il Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì in via Dall'Aste n.10, terzo evento collegato alla Grande Mostra allestita presso il Museo San Domenico “Barocco. Il gran teatro delle idee”.Un viaggio dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sanremo: 11 giovani lanciano album “Km 0” tra musica e amiciziaUndici giovani artisti di Sanremo, tra i 20 e i 30 anni, hanno dato vita a “Km 0, un progetto musicale che unisce passione, amicizia e talento.

Viaggio in Marocco, tra ritmi tradizionali e creatività contemporaneaLa nuova destinazione dei viaggi di Internazionale è il Marocco: viaggeremo dal 22 al 28 giugno con Catherine Cornet, giornalista arabista,...

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Dal 30 aprile al 3 maggio al Parco della Musica, a ingresso gratuito: cibo di strada, spettacoli musica e altre attività con un «format esperienziale» - facebook.com facebook

Nasceva oggi, nel 1821, Charles Baudelaire, considerato uno dei più importanti poeti del XIX secolo, esponente chiave del simbolismo. Per il padre dei "Fleurs du Mal", la musica non era solo un'arte, ma un ponte verso l'infinito e una chiave per decifrare le "c x.com