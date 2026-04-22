Musica e gusto | ecco l’International Street Food

Da venerdì a domenica, Viale Buozzi ospiterà l’International Street Food, il più grande festival itinerante di street food in Italia. L’evento si svolge all’interno della Festa di Porto San Giorgio e prevede diverse bancarelle che proporranno specialità provenienti da vari paesi. La manifestazione è nata per riunire appassionati di street food e musica, offrendo un calendario di degustazioni e intrattenimento per tutti i visitatori.

L’ International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia farà tappa da venerdì a domenica in Viale Buozzi, all’interno della nota Festa di Porto San Giorgio. Un lungo weekend dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo. Per tre giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food. L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì alle 18, con apertura degli stand fino a mezzanotte; sabato e domenica il festival sarà aperto dalle 12 alle 24.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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