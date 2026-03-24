Carpi capitale del gusto al Parco della Rimembranza torna l’International Street Food

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026, il Parco della Rimembranza a Carpi ospiterà la nona tappa dell’International Street Food, festival itinerante dedicato alla cucina di strada in Italia. L’evento si svolgerà nel cuore dell’Emilia e vedrà la partecipazione di diversi stand provenienti da tutto il mondo, offrendo un’ampia varietà di piatti e specialità gastronomiche.

Un lungo weekend dedicato ai sapori del mondo nel cuore dell'Emilia. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 Parco della Rimembranza a Carpi ospiterà la nona tappa della decima edizione dell'International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada in Italia.Per tre giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall'estero. L'evento celebra quest'anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food. L'inaugurazione ufficiale della tappa emiliana è prevista per venerdì 27 marzo alle ore 18:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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