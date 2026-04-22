Google ha annunciato il lancio di Lyria 3, un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per creare contenuti musicali. Questo sistema combina la capacità di generare musica con l’uso di tecnologie di calcolo avanzate, con l’obiettivo di integrare la creatività umana e le potenzialità dell’intelligenza artificiale. La presentazione avviene in un momento di crescente interesse verso le applicazioni di AI nel settore musicale.

Google ha presentato Lyria 3, un nuovo modello di intelligenza artificiale specializzato nella generazione di contenuti musicali che punta a integrare la capacità creativa umana con la potenza del calcolo sintetico. Il sistema è progettato per trasformare input testuali o parametri tecnici in composizioni sonore coerenti, offrendo una gestione più precisa di elementi come il tempo, il genere, l’atmosfera e la strumentazione scelta. L’evoluzione della sintesi sonora e il controllo sui parametri creativi. Il passaggio alle nuove capacità di Lyria 3 segna un punto di svolta nella qualità dell’audio generato tramite algoritmi. Rispetto alle versioni precedenti, questo modello mostra una maggiore solidità nelle strutture musicali, producendo risultati che appaiono meno frammentati e decisamente più naturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e AI: arriva Lyria 3, la rivoluzione sonora di Google

Google Lyria 3: La rivoluzione della musica AI in Italia

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