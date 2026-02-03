Reggae e musica pop | la rivoluzione sonora degli anni Cinquanta in Brasile

In Brasile, negli anni Cinquanta, nasce una rivoluzione sonora con il mix tra reggae e musica pop. Nel frattempo, in Italia, si fa strada l’idea di un sequel di “Bohemian Rhapsody”. Gli appassionati di musica si chiedono se ci saranno novità sulla scena internazionale, mentre l’indagine tra fan e cultori continua a raccogliere commenti e ipotesi.

È in corso un'indagine tra gli appassionati di musica e i fan del rock inglese riguardo un possibile sequel del film "Bohemian Rhapsody", il quale raccontò la storia di Freddie Mercury e dei Queen. Secondo fonti provenienti dagli Usa, 20th Century Studios sarebbe in fase di sviluppo per un nuovo film che andrebbe a raccontare gli ultimi anni della vita del leader dei Queen, in particolare il periodo successivo alla scoperta del suo HIV nel 1988. Questo secondo capitolo andrebbe a mostrare un tono più drammatico, ispirato a un evento reale: la morte del cantante, avvenuta il 24 novembre 1991. L'idea è stata discussa anche da Brian May, chitarrista dei Queen, che ha dichiarato che il sequel andrebbe a esplorare ulteriormente la storia del gruppo dopo il Live Aid del 1985.

