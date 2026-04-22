Una cantante generata dall'intelligenza artificiale ha pubblicato cinque brani in meno di un mese, ottenendo milioni di visualizzazioni. La sua ascesa ha suscitato attenzione nel settore musicale e ha sollevato questioni legate all'identità Rom e alle nuove tecnologie. La notizia ha portato alla luce le sfide e le polemiche legate all'uso dell’intelligenza artificiale nella creazione musicale.

La musica rumena si trova di fronte a un bivio tecnologico e identitario dopo l’ascesa fulminea di Lolita Cercel, un’artista interamente generata tramite intelligenza artificiale che ha registrato cinque brani in meno di trenta giorni, accumulando milioni di visualizzazioni. Il fenomeno ha scatenato accese polemiche sia tra i professionisti del settore musicale, preoccupati per la sostituzione della creatività umana con voci sintetiche, sia all’interno della comunità rom, che vede nel progetto una rappresentazione stereotipata e riduttiva della propria etnia. L’impatto dell’automazione sulla proprietà culturale e professionale. Il caso solleva questioni profonde sulla gestione dei frammenti culturali e sul diritto d’autore nell’era digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica AI e identità Rom: il caso Lolita scuote il settore

Elena - Lolita - Amici 25 (Inedito parziale)

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