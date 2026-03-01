Musica emergente Episodio 8 Rental0012 | Il confine sta dentro la nostra musica e identità VIDEO

Nell'ottava puntata di “Musica emergente” sono intervenuti i Rental0012, un gruppo italo-sloveno formato da Ilija Diviacco, Giada Fantoma, Carlo Stocchi e Giovanni Benvenuto. Durante l'episodio, il gruppo ha parlato del legame tra musica e identità, sottolineando come il confine tra i due aspetti sia interno e personale, e ha condiviso alcuni dettagli sul proprio percorso artistico.

L'ottava puntata di "Musica emergente" ha come protagonisti i Rental0012, gruppo italo-sloveno composto da Ilija Diviacco, Giada Fantoma, Carlo Stocchi e Giovanni Benvenuto. Suonano un genere tra indie, alternative rock ed elettronica, portando nei testi la loro identità di confine e le.