Musei gratis la prima domenica del mese | visite guidate e laboratori al Salinas Riso e Chiostro di Monreale

Il museo archeologico di Palermo, il Riso e il Chiostro di Monreale offrono l’ingresso gratuito la prima domenica del mese, il 1 marzo. La decisione nasce dalla volontà di rendere più accessibili le tappe culturali ai visitatori, con visite guidate e laboratori per tutte le età. Il Museo Salinas, il centro d’arte contemporanea e l’antico chiostro patrimonio Unesco si preparano ad accogliere il pubblico senza costi. Le strutture puntano a coinvolgere cittadini e turisti in un patrimonio che va valorizzato. Questo appuntamento si ripete ogni mese.

Sia alle 10 che alle 11.30, le visite didattiche “Alla scoperta del Museo Salinas”, un percorso guidato tra opere e reperti provenienti da alcuni tra i più importanti siti archeologici della Sicilia. Un viaggio nella storia del Mediterraneo, arricchito dal racconto di uno dei più significativi esempi di dialogo interculturale: il ritorno in Grecia di un frammento del Partenone, conservato nella collezione del Salinas. Nel pomeriggio, alle 16, i piccoli visitatori (dai 5 anni in su) saranno coinvolti nel laboratorio “La bottega dell’artigiano”: durante il percorso di visita, l’attenzione si concentrerà su alcuni aspetti della vita quotidiana e della cultura degli antichi Greci, attraverso l’osservazione diretta dei reperti custoditi nelle teche del museo, con un focus particolare sull’arte della ceramica.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei: visite guidate e laboratori al Riso e al chiostro di Monreale

Leggi anche: Per le festività natalizie visite guidate e laboratori tra Museo Riso e Salinas, Chiostro dei benedettini e Palazzo Steri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.