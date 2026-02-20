Musei gratis la prima domenica del mese | visite guidate e laboratori al Salinas Riso e Chiostro di Monreale
Il museo archeologico di Palermo, il Riso e il Chiostro di Monreale offrono l’ingresso gratuito la prima domenica del mese, il 1 marzo. La decisione nasce dalla volontà di rendere più accessibili le tappe culturali ai visitatori, con visite guidate e laboratori per tutte le età. Il Museo Salinas, il centro d’arte contemporanea e l’antico chiostro patrimonio Unesco si preparano ad accogliere il pubblico senza costi. Le strutture puntano a coinvolgere cittadini e turisti in un patrimonio che va valorizzato. Questo appuntamento si ripete ogni mese.
Sia alle 10 che alle 11.30, le visite didattiche “Alla scoperta del Museo Salinas”, un percorso guidato tra opere e reperti provenienti da alcuni tra i più importanti siti archeologici della Sicilia. Un viaggio nella storia del Mediterraneo, arricchito dal racconto di uno dei più significativi esempi di dialogo interculturale: il ritorno in Grecia di un frammento del Partenone, conservato nella collezione del Salinas. Nel pomeriggio, alle 16, i piccoli visitatori (dai 5 anni in su) saranno coinvolti nel laboratorio “La bottega dell’artigiano”: durante il percorso di visita, l’attenzione si concentrerà su alcuni aspetti della vita quotidiana e della cultura degli antichi Greci, attraverso l’osservazione diretta dei reperti custoditi nelle teche del museo, con un focus particolare sull’arte della ceramica.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei: visite guidate e laboratori al Riso e al chiostro di Monreale
Leggi anche: Per le festività natalizie visite guidate e laboratori tra Museo Riso e Salinas, Chiostro dei benedettini e Palazzo SteriLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Musei gratis a Milano domenica 1 marzo 2026 (e aperture gratuite in Lombardia); RomAmor 2026, il programma di San Valentino nei Musei Civici; Fontana di Trevi, Onorato: Prima c’era il caos, ora è un modello.Con l’incasso musei gratis per i romani; Praga gratis 2026: la guida a cose da fare e musei a costo zero (e non solo).
Musei gratis domenica 3 novembre: tutte le mostre in programma e visitabiliIl 3 novembre, prima domenica del mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Saranno aperti ... romatoday.it
Musei gratis a Roma domenica 6 aprile 2025: quali visitare e che mostre vedere oggiTorna, oggi in una cornice primaverile, l’appuntamento con i musei gratuiti per la prima domenica del mese a Roma: ecco quali vedere, quali mostre sono gratis e quali, invece, a pagamento. Leggi le ... fanpage.it
La bellezza di Roma ti aspetta… e adesso è gratis! Se vivi a Roma o nella Città Metropolitana, hai accesso gratuito a tutti i Musei Civici e alle aree archeologiche di Roma Capitale. Basta mostrare un documento d’identità… e sei dentro la storia, l’arte e - facebook.com facebook
Anna Maria Luisa de' Medici: eventi e musei gratis a Firenze Il 18 febbraio, anniversario della morte dell'Elettrice Palatina, i Musei Civici Fiorentini saranno a ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: [email protected] #Firenze #Cultura #PalazzoVecch x.com