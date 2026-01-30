Prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei | visite guidate e laboratori al Riso e al chiostro di Monreale

La prima domenica del mese porta l’ingresso gratuito in alcuni dei musei più belli di Sicilia. Al Riso, la casa dell’arte contemporanea, e al chiostro di Monreale si potranno visitare le esposizioni e partecipare a laboratori e visite guidate, pensate anche per i bambini. L’accesso è gratuito come stabilito dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali, e le attività sono organizzate da CoopCulture.

Nella prima domenica del mese a ingresso gratuito, alle 11 una visita didattica che ripercorre oltre sessant’anni di arte contemporanea attraverso opere di artisti siciliani, italiani e internazionali che fanno parte della collezione del Museo d’arte contemporanea RISO. Il fulcro è sui Percorsi di Memoria, un articolato racconto visivo in cui i temi della vita, della morte e del corpo si intrecciano in un dialogo intenso e stratificato. Una riflessione profonda sull’esperienza umana, tra memoria individuale e collettiva, che trasforma lo spazio espositivo in un luogo di confronto e contemplazione, anche attraverso recenti acquisizioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Musei Sicilia

In occasione della prima domenica del mese, il Museo Archeologico Antonino Salinas apre le sue porte con ingresso gratuito, offrendo alle famiglie l’opportunità di visitare le esposizioni e partecipare a visite didattiche a pagamento.

Durante le festività natalizie, musei e siti storici di Palermo offrono visite guidate, laboratori e degustazioni per adulti e bambini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Musei Sicilia

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Domenica 1° febbraio musei e siti archeologici gratuiti; Il 1° febbraio torna l’appuntamento con la Domenica al Museo; Domenica 1° febbraio 2026 ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma; Musei gratis a Torino e in Piemonte: mostre e aperture straordinarie (e gratis), l'elenco utile per domenica 1° febbraio.

Domenica al museo di febbraio 2026: musei gratis a Milano e in LombardiaDomenica primo febbraio 2026, in quanto prima domenica del mese, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiscono l’ accesso gratuito a tutti i visitatori in occasione ... mentelocale.it

Musei gratis domenica 1 febbraio 2026: quali visitare, orari ed elenco regione per regioneIl Ministero della Cultura ha pubblicato tutti i Parchi archeologici, Musei e siti culturali che parteciperanno il prossimo 1° febbraio 2026 all'iniziativa ... fanpage.it

Emilia Romagna Meteo. Bellini · Samba do Brasil. Torna il Cento Carnevale d'Europa Domenica 1° Febbraio torna il carnevale più atteso in Emilia Romagna, e non solo, quello di Cento (FE) ! Rose Villain la superospite della prima Domenica, mentre per Do - facebook.com facebook