MUSA | il tesoro anatomico di Napoli apre i battenti ogni sabato

Il Museo Anatomico della Vanvitelli a Napoli apre le sue porte ogni sabato, offrendo l’opportunità di visitare uno dei più antichi e completi patrimoni scientifici al mondo. Il museo organizza aperture straordinarie nel fine settimana per consentire a visitatori e turisti di esplorare le sue collezioni e gli esemplari conservati. Le visite sono aperte a chi desidera conoscere da vicino il patrimonio scientifico e storico legato all’anatomia umana.

Il MUSA apre le porte del Museo Anatomico della Vanvitelli con un calendario di aperture straordinarie previste per i sabati, permettendo a visitatori e turisti di accedere a uno dei patrimoni scientifici più antichi e completi al mondo. La proposta mira a valorizzare collezioni di cere e preparati anatomici di inestimabile valore storico e artistico, integrando l’esperienza fisica con l’uso dell’app dedicata del museo, disponibile sia in lingua italiana che inglese. Digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio scientifico napoletano. L’iniziativa non si limita alla semplice esposizione fisica, ma punta sulla modernizzazione dell’offerta culturale attraverso l’integrazione tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MUSA: il tesoro anatomico di Napoli apre i battenti ogni sabato Notizie correlate L'anatomia del Sabato - Apertura Straordinaria MUSA-Museo AnatomicoIl MUSA promuove un ciclo di aperture straordinarie, di sabato, del prestigioso Museo Anatomico della Vanvitelli. L’Anatomia del Sabato | Aperture straordinarie Museo Anatomico del MUSAUn’occasione speciale per visitare il Museo e scoprire la complessità e la bellezza del corpo umano attraverso un percorso espositivo di grande... Altri aggiornamenti L'anatomia del Sabato - Apertura Straordinaria MUSA-Museo AnatomicoIl MUSA promuove un ciclo di aperture straordinarie, di sabato, del prestigioso Museo Anatomico della Vanvitelli. Turisti e cittadini potranno visitare uno tra i più antichi e completi musei del gener ... napolitoday.it Napoli, Di carne, di cera, di ossa: la visita di NarteA sull'anatomia umana approda al MusaSabato 11 aprile, dalle 17:30, il Musa - Museo Universitario delle Scienze e delle Arti (Via Luciano Armanni 5) - all’interno dell’ex Convento di Santa Patrizia, ospiterà NarteA, un'associazione ... ilmattino.it