L’Anatomia del Sabato | Aperture straordinarie Museo Anatomico del MUSA

Un’occasione speciale per visitare il Museo e scoprire la complessità e la bellezza del corpo umano attraverso un percorso espositivo di grande valore storico-scientifico. I visitatori potranno fruire della collezione in modo autonomo e coinvolgente, con il supporto di un’audioguida informativa che accompagna alla scoperta delle preparazioni anatomiche e della storia della didattica medica.Il Museo Anatomico sarà aperto dalle ore 9:30 alle ore 14:30 (ultimo accesso alle ore 13:30). Chi non riuscisse a partecipare alle aperture straordinarie potrà comunque prenotare una visita nei giorni di apertura ordinaria, secondo le modalità indicate sul sito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

L’Anatomia del Sabato | Apertura straordinaria Museo Anatomico del MUSAIl MUSA promuove un ciclo di aperture straordinarie del prestigioso Museo Anatomico della Vanvitelli.

