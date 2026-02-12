Alvaro Morata non segna in Serie A da più di un anno. Nonostante questo, il tecnico della Spagna, De La Fuente, continua a vederlo come il centravanti titolare. Morata crea occasioni e tira spesso, ma il gol ancora non arriva. La sua assenza dalla rete non cambia il suo ruolo in Nazionale.

Alvaro Morata è da più di un anno che non segna in Serie A. Solo Moise Kean ha fatto meglio di lui per tiri in porta e occasioni pericolose create, ma il pallone non riesce ad entrare. E in Spagna si preoccupano, a quattro mesi dal Mondiale, visto che il ct De La Fuente gli dà fiducia. Mundo Deportivo scrive: Quattro mesi prima della Coppa del Mondo, Alvaro Morata sta affrontando una delle sue peggiori stagioni per statistiche della sua carriera. L’attaccante del Como è tra i peggiori centravanti della Serie A. I numeri lo dicono. Non sa ancora cosa significhi segnare in campionato e preoccupa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Morata non segna in Serie A da più di un anno, ma De La Fuente lo considera ancora il centravanti titolare della Spagna

Alvaro Morata ha deciso di risollevare le sorti della Fiorentina segnando un gol che lui definisce "il più importante" della sua carriera.

Osimhen, che da oltre un anno mette in difficoltà le difese turche, si è affermato come uno dei migliori centravanti mondiali a Napoli.

