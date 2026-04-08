Il profumo solido sta tornando come alternativa naturale ai tradizionali spray o vaporizzatori. Prima dell’avvento delle fragranze liquide, le essenze venivano applicate direttamente sulla pelle attraverso forme solide, creando un rituale più intimo e tattile. Questa riscoperta si inserisce in un interesse crescente verso pratiche più sostenibili e semplici, riscoprendo tecniche antiche che puntano a una relazione più diretta con la fragranza.

Life&People.it Prima dell’alcol e delle vaporizzazioni, l’arte dei profumi parlava il linguaggio della materia e della pelle. Le primissime attestazioni storiche narrano infatti di unguenti preziosi custoditi in vasi di alabastro già nell’Antico Egitto. Si trattava di miscele dense a base di resine, oli e cera d’api create per idratare il corpo. In un panorama contemporaneo spesso saturo di scie olfattive, il profumo solido restituisce alla fragranza la sua dimensione più autentica e più intima. Questo formato in balm si fonde perfettamente con la pelle, trasformando l’applicazione in un rito sensoriale. L’atto stesso di prelevare la cera profumata con i polpastrelli per poi massaggiarla sui punti di pulsazione, come i polsi, l’incavo delle clavicole e la zona dietro le orecchie, diviene un gesto di riconnessione con sé stessi. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Il profumo solido: la rinascita di un antico rito tattile ed intimo contro il caldo

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