Muoveva chili di hashish eroina e cocaina | alla sbarra 38enne

Un uomo di 38 anni è stato portato davanti a un giudice per un procedimento legale legato al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini, avrebbe gestito ingenti quantità di hashish, eroina e cocaina, che una volta suddivise e vendute al dettaglio avrebbero potuto generare un profitto minimo di 40 mila euro. La scoperta è stata resa possibile grazie a un’operazione delle forze dell’ordine.

Muoveva chili di droga che, una volta immessi sul mercato al dettaglio e tagliati, avrebbero fruttato almeno 40mila euro. Il trafficante, però, era stato smascherato e arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Fermo. Per questo motivo un 38enne di Pedaso è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire alla sbarra per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto era scattato a Pedaso, dove alcuni cittadini avevano segnalato alla questura che, durante le ore notturne e fino alle prime ore del mattino, avveniva un insolito andirivieni di persone nei pressi della piazza centrale della città. I...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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