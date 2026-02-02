Aveva 30 chili di eroina e cocaina in casa condannata ma non andrà in carcere

La polizia ha trovato in un appartamento di via Oreto 30 chili di droga tra cocaina, eroina e pillole di anfetamina. La donna che viveva lì era stata condannata, ma non andrà in carcere. Gli investigatori hanno stimato che, con quella quantità, si sarebbe potuto rifornire mezza città. La scoperta ha sorpreso gli agenti, che hanno fatto irruzione nell’appartamento e sequestrato tutto il materiale.

In casa, un appartamento nella zona di via Oreto, aveva così tanta droga che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto rifornire mezza città: la squadra mobile aveva infatti scoperto nell'abitazione 14 chili di cocaina, 10 di eroina e circa 5 mila pillole di anfetamina per un peso complessivo di 4,7 chili. Adesso, a meno di un anno dal suo arresto, una donna nigeriana di 35 anni è stata condannata a 4 anni e non andrà neppure in carcere. Parla il nuovo pentito e incastra i mafiosi di Brancaccio: “Gestivano la droga insieme al boss ucciso.” La sentenza è stata emessa dal gup Marco Petrigni, che ha processato la straniera (E.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato quasi 4 chili di cocaina in un covo nascosto, grazie all’intervento di un malvivente in fuga che ha condotto le autorità sul luogo.

MONTESILVANO: AVEVA 30 CHILI DI HASHISH IN CASA, ARRESTATO 23ENNEMONTESILVANO – Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto, per detenzione di stupefacenti, un giovane di 23 anni residente e domiciliato a Montesilvano (Pescara). Nel co ... abruzzoweb.it

Arrestato un giovane insospettabile di 23 anni: aveva in casa 30 kg di hascishL’azione investigativa ha prodotto riscontri e ha consentito di cogliere il ragazzo in flagranza di reato: all’interno della sua abitazione di Montesilvano, a pochi passi dal Comune, sono stati ... wallnews24.it

Fermato dopo un controllo con unità cinofila: in tasca aveva 20 grammi di hashish. In casa trovati altri 2,2 chili pronti per lo spaccio, oltre a contanti e materiale per il confezionamento. - facebook.com facebook