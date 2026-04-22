Muore a una settimana dall’incidente | addio all’intagliatore Ermenegildo Leidi

Un uomo di 79 anni, noto come artigiano del legno, è deceduto una settimana dopo essere stato investito da un veicolo in una rotonda situata in via Autostrada. L’incidente è avvenuto martedì scorso e ha coinvolto anche un ciclista. La vittima, riconosciuta come uno degli ultimi intagliatori della città, è stata colpita mentre si trovava in prossimità dell’incrocio. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

IL LUTTO. Il ciclista 79enne è stato investito martedì scorso alla rotonda di via Autostrada. Era uno degli ultimi artigiani del legno rimasti in città: «Un vero maestro». Giovedì 23 aprile i funerali. Ha lottato per una settimana tra la vita e la morte, dopo che martedì 14 aprile, in sella alla sua bicicletta, era stato investito da un’auto all’altezza della rotonda di via Autostrada, uno degli snodi più trafficati della città. Non ce l’ha fatta l’intagliatore Ermenegildo Leidi,per tutti Gildo, morto martedì all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Aveva 79 anni ed era uno dei pochi artigiani del legno rimasti a Bergamo. «Molto probabilmente l’ultimo intagliatore della città - ricorda l’amico Giosuè Posca -.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Muore a una settimana dall’incidente: addio all’intagliatore Ermenegildo Leidi Notizie correlate Travolto in bici, muore dopo una settimana: addio all’intagliatore Gildo LeidiBergamo, 22 aprile 2026 – Se n’è andato dopo un settimana di lotta fra la vita e la morte, travolto mentre si trovava sulla sua bicicletta nella... Leggi anche: Investito in sella alla sua bici in via Autostrada: 79enne muore a una settimana dall’incidente Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Muore a una settimana dall’incidente: addio all’intagliatore Ermenegildo Leidi; Investito in sella alla sua bici in via Autostrada: 79enne muore a una settimana dall'incidente. Muore a una settimana dall’incidente: addio all’intagliatore Ermenegildo LeidiIl ciclista 79enne è stato investito martedì scorso alla rotonda di via Autostrada. Era uno degli ultimi artigiani del legno rimasti in città: «Un vero maestro». Giovedì i funerali. ecodibergamo.it Investito in sella alla sua bici in via Autostrada: 79enne muore a una settimana dall’incidenteBergamo. Si è spento a una settimana dall’incidente che lo ha visto coinvolto Ermenegildo Leidi, 79 anni, che martedì 14 aprile in sella alla sua bicicletta era stato urtato da un’auto alla rotonda tr ... bergamonews.it Ermenegildo Leidi si è spento martedì 21 aprile all’ospedale Papa Giovanni XXIII - facebook.com facebook