Multisala di Fiume Veneto | Nessuna chiusura sul futuro abbiamo ottenuto rassicurazioni dalla proprietà

La multisala di Fiume Veneto ha chiarito che non ci sono piani di chiusura e che finora la proprietà non ha mai annunciato intenzioni di chiudere. La direzione ha confermato che il cinema continuerà a funzionare normalmente e che eventuali decisioni sul futuro non sono state ancora prese. La comunicazione mira a tranquillizzare gli spettatori e i dipendenti sulla situazione attuale.

“Non c'è alcun salvataggio dato che la proprietà, fino ad ora, non ha mai annunciato l’intenzione di chiudere”. A dirlo è il sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton intervenuta in merito al caso del multisala Uci Cinema, alle prese con una fase delicata di ristrutturazione aziendale.Il casoLa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Uci Cinema verso la chiusura: parte la raccolta firme per salvare il multisala di Fiume Veneto Potenziamento del ponte sul fiume, una notte di chiusura dell'autostrada: la mappaIn previsioni operazioni lungo il tratto della A13: inattive anche le aree di servizio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Multisala di Fiume Veneto, il cinema si salverà: nuova gestione e interventi di ammodernamento per il rilancio; Nicolò Guarrera, in arte Pieroad: Cammino nel mondo, è il mio atto di libertà; Liti e degrado, l'allarme si sposta al San Giorgio: crescono le segnalazioni; Ilaria Salis, ingresso vietato nel negozio e gogna social per il titolare: Sono invaso dalle recensioni negative. Multisala di Fiume Veneto, il cinema si salverà: nuova gestione e interventi di ammodernamento per il rilancioPORDENONE - La vicenda del multisala di Fiume Veneto, iniziata ai primi di marzo con la comunicazione dell’azienda che preannunciava la chiusura a giugno, sembra aver trovato un ... ilgazzettino.it Tornano a marzo i martedì al cinema con 4 euro in VenetoCinema di qualità a 4 euro nelle sale venete: torna a marzo l'iniziativa che invita a riscoprire il grande schermo con 5 appuntamenti (i martedì 3, 10, 17, 24 e 31). Il progetto della Regione Veneto ... ansa.it Multisala di Fiume Veneto, il cinema si salverà: nuova gestione e interventi di ammodernamento per il rilancio facebook