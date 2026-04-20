Pordenone è il capoluogo di provincia che incassa meno dalle multe | quanto spendono i pordenonesi

Nel 2025, Pordenone ha registrato un incasso di 505 mila euro dai verbali e sanzioni stradali, risultando il capoluogo di provincia con i importi più bassi in Friuli Venezia Giulia. La cifra rappresenta quanto il comune ha raccolto attraverso le multe agli automobilisti, dati ufficiali pubblicati dall'ente locale. Questa cifra si confronta con altre città della regione che hanno incassato importi più elevati nello stesso periodo.

Pordenone con 505 mila euro è il comune che ha incassato di meno in Friuli nel 2025 da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope.Trieste, invece, è il comune che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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