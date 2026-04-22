Mps Lovaglio vota se stesso

Durante l’ultima assemblea dei soci di un importante istituto bancario, uno dei principali rappresentanti ha votato a favore di una propria candidatura. Questa scelta si è verificata dopo che la stessa lista di cui fa parte aveva ottenuto un risultato rilevante nell’assemblea precedente, suscitando attenzione sul modo in cui si stanno formando le nuove cariche all’interno dell’ente. La scena si distingue per le modalità di voto e le conseguenze sulla governance futura.

Dopo il clamoroso successo della lista Tortora-Lovaglio nell'assemblea dei soci dello scorso 15 aprile, il mercato si sarebbe atteso un approccio ragionevole e dialogante nella composizione della nuova governance del Montepaschi. Però, in vista del consiglio d'amministrazione convocato per domani chiamato a eleggere le principali cariche dell'istituto, i buoni propositi fatti ventilare dal promotore della lista Pierluigi Tortora - semmai fossero stati reali - sembrano essere già andati in fumo. Da quanto filtra, il ceo Luigi Lovaglio farà a brandelli la delibera sul suo licenziamento e non farà concessioni alla corposa minoranza (7 consiglieri contro 8) eletta con la lista del cda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mps, Lovaglio vota se stesso Notizie correlate MPS, l’ora di Lovaglio: l’assemblea vota il ritorno del salvatoreL’assemblea di Monte dei Paschi di Siena ha sancito il ritorno di Lovaglio alla guida dell’istituto senese con il sostegno della lista Plt Holding. Mps: assemblea col 64,11% del capitale. Lovaglio in sala, in terza fila. Si vota il rinnovo della governance. Con tre listeSIENA – Assemblea di Mps chiamata a eleggere il nuovo cda, per il quale sono in corsa tre liste: le due di maggioranza presentate dal board uscente e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Assemblea Mps, vince Lovaglio con 10 punti di distacco, decisivi Delfin e Banco Bpm; Mps, Blackrock vota Lovaglio mentre Vanguard e Caltagirone supportano la lista del cda; Mps: l’assemblea vota la lista di Lovaglio. Decisivo Banco Bpm; Mps, la lista del cda punta al 30%. Resta l’incognita di Delfin. Mps, Lovaglio vota se stessoDopo il clamoroso successo della lista Tortora-Lovaglio nell'assemblea dei soci dello scorso 15 aprile, il mercato si sarebbe atteso un approccio ragionevole e dialogante nella composizione della ... ilgiornale.it Mps, vince la lista Plt con Lovaglio ad: Nessuna rivincita. Decisivi i voti di Delfin e Banco BpmSul 64,1% del capitale che si è presentato in assemblea il 49,95% si è espresso a favore della lista dell’ex numero uno. Il 38,79% dei votanti ha scelto la ... repubblica.it Canale 3. . Aspettando la Vasca - EP 41: Fondazione MPS, Coppini mette il sigillo facebook #Mps "II Lovaglio bis vale 3 miliardi". Il segretario generale #Uilca, nell'articolo di Aldo Tani per il @CorrierediSiena: "Ora è il momento di investire sulla crescita occupazionale e dare concreti segnali di riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori" x.com