Durante l’assemblea di Mps è stato raggiunto il 64,11% del capitale presente o rappresentato. Tra i partecipanti, si trovava anche Luigi Lovaglio, che occupava un posto in terza fila tra i presenti. L’assemblea è chiamata a votare il rinnovo della governance e si svolge con la partecipazione di tre diverse liste. Lovaglio, che ha ancora il ruolo di amministratore, era stato revocato come direttore generale dal consiglio di amministrazione.

SIENA – Assemblea di Mps chiamata a eleggere il nuovo cda, per il quale sono in corsa tre liste: le due di maggioranza presentate dal board uscente e da Plt Holding e quella di minoranza di Assogestioni. All’assise, il cui ordine del giorno prevede la discussione di ben undici punti, è presente il 64,11% del capitale. In sala anche Luigi Lovaglio, che siede in terza fila nei posti riservati. Il banchiere è ancora amministratore di Mps dopo che il cda gli ha revocato le deleghe e lo ha licenziato da direttore generale. Secondo quanto emerso recentemente sulla stampa il gruppo Caltagirone avrebbe arrotondato la sua quota a circa il 13,5% del capitale.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps: assemblea col 64,11% del capitale. Lovaglio in sala, in terza fila. Si vota il rinnovo della governance. Con tre liste

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