MPS l’ora di Lovaglio | l’assemblea vota il ritorno del salvatore

Durante l’assemblea di Monte dei Paschi di Siena, è stato approvato il ritorno di Lovaglio alla guida dell’istituto, con il supporto della lista Plt Holding. La decisione è arrivata dopo il voto dei soci, che hanno confermato la nomina del nuovo amministratore delegato. La scelta rappresenta un momento cruciale per la banca, che continua a navigare tra le sfide del settore finanziario.

L’assemblea di Monte dei Paschi di Siena ha sancito il ritorno di Lovaglio alla guida dell’istituto senese con il sostegno della lista Plt Holding. Il banchiere, che aveva subito il licenziamento dal ruolo di direttore generale dopo le tensioni legate all’acquisizione di Mediobanca, rientrerà nel consiglio con sette consiglieri per gestire la nuova fase della banca. Il clima a Siena è stato caratterizzato da un applauso collettivo e dal richiamo del nome del manager lucano, che ha ottenuto la vittoria dopo una parentesi di esilio dalle delegate operative avvenuta a fine marzo. Questa ripresa politica segue le dichiarazioni rilasciate dal settantenne solo quindici giorni fa, quando aveva espresso fiducia nel poter tornare a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MPS, l’ora di Lovaglio: l’assemblea vota il ritorno del salvatore Notizie correlate Mps: assemblea col 64,11% del capitale. Lovaglio in sala, in terza fila. Si vota il rinnovo della governance. Con tre listeSIENA – Assemblea di Mps chiamata a eleggere il nuovo cda, per il quale sono in corsa tre liste: le due di maggioranza presentate dal board uscente e... Leggi anche: Mps, in assemblea sfida Palermo-Lovaglio Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mps, cosa è successo in assemblea. Il racconto minuto per minuto fino alla vittoria di Lovaglio; MPS, il titolo festeggia il ritorno di Lovaglio con gli spifferi prima dell'annuncio; Lovaglio si riprende Mps, battuta la lista del cda; Assemblea Mps, vince lista Lovaglio con 49,95% dei voti. Mps, assemblea con ribaltone. Lovaglio si riprende la banca grazie ai voti di Delfin e BpmA sorpresa la Plt di Tortora guidata dal manager appena licenziato dal Monte ottiene il 49,9% dei voti e batte la lista del cda sostenuta da Caltagirone ... repubblica.it Lovaglio torna al vertice di Mps: ribaltone in assembleaLuigi Lovaglio è di nuovo in sella, al vertice di Mps, tra i cori dei presenti all'assemblea dei soci, artefice di un colpo di scena che fino a qualche ora fa sembrava (eufemismo) complicato da immagi ... tg.la7.it In una delle assemblee più impegnative della storia recente del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio è riuscito a compiere un’impresa che appariva quasi impossibile solo poche settimane fa. Il banchiere lucano ha riconquistato la guida della banca senese batte facebook Luigi Lovaglio, il "baffo di ferro" che ha espugnato Mediobanca #mediobanca x.com