Il consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop esordisce alla Bit di Milano

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop si presenta per la prima volta alla Bit di Milano. L’obiettivo è mostrare non solo la qualità del prodotto, ormai riconosciuta in tutto il mondo, ma anche le sue radici storiche profonde. I rappresentanti del consorzio vogliono far conoscere meglio questa eccellenza italiana, che da sempre rappresenta un simbolo della tradizione campana.

Il Consorzio di Tutela fa il suo esordio alla Bit di Milano, dove racconterà la mozzarella di bufala campana non solo nella sua dimensione attuale di eccellenza mondiale, ma valorizzandone le radici storiche. Grazie alla collaborazione con l’Archivio di Stato di Caserta della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, lo stand del Consorzio (Padiglione 11 – H45) farà immergere i visitatori nell’epoca borbonica. Lo spazio, infatti, è stato allestito con la riproduzione di documenti storici e pannelli espositivi provenienti dalla mostra “La Dama Bianca alla tavola del Re. Mozzarella e allevamento bufalino negli archivi dei Borbone”, in corso fino al 28 febbraio all’Archivio di Stato nella Reggia di Caserta e realizzata con il contributo del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Consorzio di Tutela ha aperto i battenti alla Bit di Milano, portando in mostra la mozzarella di bufala campana.

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di Mozzarella di Bufala Campana DOP a causa di possibili livelli di aflatossina M1, una sostanza tossica che può rappresentare un rischio per la salute.

