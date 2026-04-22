Mozzanica si fa male mentre balla alla sagra | Alpini e Comune chiamati a risarcire 41mila euro

A Mozzanica, un incidente durante la festa ha portato a una causa civile tra il Comune e l’Associazione Nazionale Alpini. La vicenda riguarda una persona che si è ferita mentre ballava durante la sagra e ha richiesto un risarcimento di 41mila euro. L’udienza davanti al Tribunale di Bergamo è prevista per martedì 23 giugno. La causa coinvolge le parti in relazione alla responsabilità per l’incidente.

Mozzanica. È fissata per martedì 23 giugno, davanti al Tribunale di Bergamo, la prima udienza della causa civile che vede coinvolti il Comune e l’ Associazione Nazionale Alpini di Mozzanica. A promuovere l’azione è una donna, che ha chiesto un risarcimento di 41.631,75 euro per i danni che sostiene di aver subito in seguito a un episodio avvenuto nell’estate del 2024. Secondo quanto riportato negli atti, la vicenda risale alla sera del 13 agosto, quando la promotrice della causa si sarebbe fatta male mentre ballava durante la festa organizzata dalle Penne nere al Parco degli Alpini. L’atto di citazione è stato notificato al Comune il 3 febbraio: la richiesta fa riferimento, nel dettaglio, a danni patrimoniali e non patrimoniali ed è stata avanzata nei confronti dell’ente e dell’associazione, chiamati a rispondere in solido.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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