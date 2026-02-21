Derubato mentre balla in discoteca a Milano chiama la polizia e fa arrestare i ladri

Un giovane è stato derubato mentre ballava in una discoteca di Milano e ha immediatamente chiamato la polizia. I ladri avevano sottratto alcune collanine che sono state trovate nascoste negli slip, durante l’arresto. La polizia è intervenuta rapidamente e ha fermato i responsabili. L’episodio si è concluso con il recupero degli oggetti rubati e l’arresto dei ladri, che ora si trovano in custodia. La vittima ha raccontato l’accaduto ai agenti.

È successo nella notte tra venerdì e sabato 21 febbraio all'interno di una discoteca di via Pietrasanta a Milano. Arrestati due 19enni Il furto all’interno della discoteca, poi la chiamata al 112 e l’intervento della polizia. Infine le manette e il recupero delle collanine (che erano state nascoste negli slip). Tutto è successo intorno alle 3.30 del mattino quando il 26enne ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Poco prima, infatti, gli erano state strappate le collanine d’oro che aveva al collo. Lui ha inseguito e bloccato i due ladri mentre cercavano di allontanarsi, poi ha chiamato il numero unico per le emergenze.🔗 Leggi su Milanotoday.it

