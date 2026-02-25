Cade e si fa male mentre è in smart working | per il giudice è infortunio sul lavoro

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" La sentenza contro l'Inail a Padova. Una dipendente dell'università si è fratturata la caviglia in casa dopo essersi alzata dal pc, ma inizialmente l'Istitito lo aveva etichettato come "incidente domestico" Una donna padovana di 60 anni ha ottenuto il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e i conseguenti risarcimenti, dopo una caduta avvenuta in casa mentre era in smart working. La sentenza è stata emessa lo scorso 8 maggio dal tribunale di Padova, ma la notizia è stata resa nota soltanto nei giorni scorsi dal sindacato Fgu Gilda Unams. La donna ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, corrisposta al 9% in accordo con l'Inail. 🔗 Leggi su Today.it

