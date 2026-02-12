Ecosistemi e aree marine protette | a Cagliari la quarta edizione di Parliamodimare

Questa mattina a Cagliari si apre la quarta edizione di “Parliamodimare”, un evento dedicato agli ecosistemi e alle aree marine protette. La giornata comincia alle nove, con incontri e confronti tra esperti, autorità e cittadini. L’obiettivo è parlare di tutela e conservazione del mare, coinvolgendo chi vive e lavora sulle coste sarde. I partecipanti si riuniscono per discutere delle sfide e delle opportunità di preservare le risorse marine.

Torna “Parliamodimare”, un’iniziativa del Dipartimento per le Politiche del mare, la cui quarta edizione si terrà a Cagliari, domani, venerdi 13 febbraio a partire dalle ore 9.30 presso il Molo Ichnusa. Il momento d’approfondimento, dal titolo “Ecosistemi e aree marine protette” vedrà la partecipazione del Ministro con la delega al Mare, Nello Musumeci, del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Dal Governo Meloni grande attenzione al tema del mare e delle sue filiere. “Parliamodimare” è un’iniziativa itinerante che riflette l’attenzione che il Governo Meloni rivolge al mare e a tutte le filiere dell’economia marittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ecosistemi e aree marine protette: a Cagliari la quarta edizione di “Parliamodimare” Approfondimenti su Cagliari Parliamodimare Parco Foreste Casentinesi: corso per operatore aree protette Il 5 febbraio 2026 a Pratovecchio (AR), nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, si svolgerà il corso base per operatore delle aree protette, dedicato a formare nuovi Guardiaparco. Aree protette, oltre 13 milioni per 5 progetti di ripristino ambientale: c'è anche il fiume Pollina Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cagliari Parliamodimare Argomenti discussi: Trump, la Groenlandia e la nuova centralità strategica dell'Artico; Trump vuole togliere lo status di area protetta marina agli ocean monuments; Regno di Nettuno, in visita il direttore marittimo della Campania; Area marina protetta, da Santa Cesarea Terme no unanime alla proposta. Trump vuole riaprire alla pesca in un santuario oceanico: a rischio uno degli ecosistemi più preziosi dell’AtlanticoCoralli, balene e squali in pericolo: Trump vuole cancellare le protezioni di un'area marina protetta nell'Atlantico. greenme.it Parchi nazionali e aree marine protette: la salvaguardia della natura in ItaliaL'Italia protegge la natura con 24 parchi nazionali e 30 aree marine, preservando ecosistemi e biodiversità per il futuro. L’uomo nell’arco del tempo ha cambiato l’ambiente nel quale vive, costruendo, ... lanazione.it Nella Giornata mondiale delle Zone Umide, 2 febbraio, riportiamo l’attenzione sull’importanza degli ecosistemi acquatici purtroppo annoverati tra gli habitat in maggiore difficoltà. Natura di Pianura sta conservando in 23 aree specie e habitat delle zone umide facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.