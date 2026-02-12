Ecosistemi e aree marine protette | a Cagliari la quarta edizione di Parliamodimare

Questa mattina a Cagliari si apre la quarta edizione di “Parliamodimare”, un evento dedicato agli ecosistemi e alle aree marine protette. La giornata comincia alle nove, con incontri e confronti tra esperti, autorità e cittadini. L’obiettivo è parlare di tutela e conservazione del mare, coinvolgendo chi vive e lavora sulle coste sarde. I partecipanti si riuniscono per discutere delle sfide e delle opportunità di preservare le risorse marine.

Torna “Parliamodimare”, un’iniziativa del Dipartimento per le Politiche del mare, la cui quarta edizione si terrà a Cagliari, domani, venerdi 13 febbraio a partire dalle ore 9.30 presso il Molo Ichnusa. Il momento d’approfondimento, dal titolo “Ecosistemi e aree marine protette” vedrà la partecipazione del Ministro con la delega al Mare, Nello Musumeci, del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Dal Governo Meloni grande attenzione al tema del mare e delle sue filiere. “Parliamodimare” è un’iniziativa itinerante che riflette l’attenzione che il Governo Meloni rivolge al mare e a tutte le filiere dell’economia marittima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

