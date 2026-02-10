Regione | aree di salvaguardia passa la mozione L' opposizione | Ora celerità nelle procedure
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la mozione sulla perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche. L’opposizione chiede ora di accelerare le procedure per mettere in sicurezza le risorse idriche. La decisione viene vista come un passo importante, ma alcuni chiedono di passare subito ai fatti.
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la mozione n. 2 relativa alla perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche. L'atto, che vede come prima firmataria la consigliera Chiara Luisetto (PD), impegna formalmente la Giunta regionale a proseguire.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
