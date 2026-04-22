Mozart e Brahms a Napoli | i Phil4 di Vienna suonano ai Nudi

Giovedì 23 aprile alle 20, il complesso monumentale di San Giuseppe dei Nudi ospiterà un concerto dei Phil4 di Vienna, un ensemble dedicato alla musica classica. La serata sarà dedicata all’esecuzione di brani di Mozart e Brahms. L’evento si svolgerà all’interno di uno spazio storico, aperto al pubblico per questa occasione speciale. La partecipazione è prevista per gli appassionati di musica classica e di cultura.

Il complesso monumentale di San Giuseppe dei Nudi ospiterà, nella serata di giovedì 23 aprile alle ore 20.00, un evento musicale che connette Napoli e Vienna attraverso il talento dei Phil4 e del clarinettista Stefano Bartoli. L’iniziativa, nata dalla volontà del sovrintendente della Fondazione San Giuseppe dei Nudi, l’avvocato Ugo de Flaviis, mira a celebrare il legame storico tra queste due capitali della musica classica e lirica. Un ponte musicale tra la capitale austriaca e il cuore di Napoli. La scelta della location non è casuale: la Chiesa del complesso monumentale di San Giuseppe dei Nudi, situata in una zona iconica compresa tra via Salvator Rosa, via Pessina e piazza Dante, farà da cornice a un programma di alto profilo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mozart e Brahms a Napoli: i Phil4 di Vienna suonano ai Nudi Notizie correlate Leggi anche: “Napoli incontra Vienna”: i Phil4 e Stefano Bartoli in concerto a San Giuseppe dei Nudi Il talento di Lavinia Bardini: Mozart e Brahms a MantovaLavinia Bardini, giovane violinista di Mantova, salirà sul palco della Ex Chiesa Madonna della Vittoria venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Napoli incontra Vienna nella chiesa San Giuseppe de' Nudi. Napoli incontra Vienna nella chiesa San Giuseppe de' NudiI Phil4 di Wiener philhamoniker e il clarinettista Stefano Bartoli giovedì 23 aprile nel complesso monumentale partenopeo ... ilroma.net Napoli incontra Vienna: i Phil4 e Stefano Bartoli in concerto a San Giuseppe dei NudiGiovedì 23 aprile, alle ore 20.00, nella Chiesa del complesso Monumentale di San Giuseppe dei Nudi, appuntamento con Napoli incontra Vienna, un concerto dalla formula inedita e straordinaria che ... napolitoday.it