Il talento di Lavinia Bardini | Mozart e Brahms a Mantova

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 aprile 2026, alle 18, una giovane violinista di Mantova si esibirà nella Ex Chiesa Madonna della Vittoria. L'artista proporrà un repertorio che include brani di Mozart e Brahms, attirando l’attenzione sulla scena musicale locale. La performance è prevista per un pubblico di appassionati e curiosi, che potranno ascoltare dal vivo il talento emergente in un contesto storico e suggestivo.

Lavinia Bardini, giovane violinista di Mantova, salirà sul palco della Ex Chiesa Madonna della Vittoria venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18.30 per un concerto inserito nel ciclo MM DiciottoeTrenta – Ribalta giovani. L’evento, promosso da MantovaMusica in collaborazione con il Conservatorio Lucio Campiani di Mantova, vede la protagonista locale esibirsi in duo con Stefano Giavazzi al pianoforte. L’iniziativa mira a dare visibilità ai nuovi talenti della musica classica, creando un ponte artistico tra l’esperienza del maestro e l’energia della giovane musicista. Un viaggio tra Mozart, Schumann e Brahms. Il programma della serata è strutturato per toccare diverse epoche e intensità emotive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Il talento di Lavinia Bardini: Mozart e Brahms a Mantova

Mozart e Brahms: il grande clarinetto a Tor VergataCosa: Concerto del clarinettista Darko Brlek con un quartetto d’archi d’eccellenza su musiche di Mozart e Brahms.

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