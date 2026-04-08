Il talento di Lavinia Bardini | Mozart e Brahms a Mantova

Il 10 aprile 2026, alle 18, una giovane violinista di Mantova si esibirà nella Ex Chiesa Madonna della Vittoria. L'artista proporrà un repertorio che include brani di Mozart e Brahms, attirando l’attenzione sulla scena musicale locale. La performance è prevista per un pubblico di appassionati e curiosi, che potranno ascoltare dal vivo il talento emergente in un contesto storico e suggestivo.

Lavinia Bardini, giovane violinista di Mantova, salirà sul palco della Ex Chiesa Madonna della Vittoria venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18.30 per un concerto inserito nel ciclo MM DiciottoeTrenta – Ribalta giovani. L’evento, promosso da MantovaMusica in collaborazione con il Conservatorio Lucio Campiani di Mantova, vede la protagonista locale esibirsi in duo con Stefano Giavazzi al pianoforte. L’iniziativa mira a dare visibilità ai nuovi talenti della musica classica, creando un ponte artistico tra l’esperienza del maestro e l’energia della giovane musicista. Un viaggio tra Mozart, Schumann e Brahms. Il programma della serata è strutturato per toccare diverse epoche e intensità emotive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il talento di Lavinia Bardini: Mozart e Brahms a Mantova Mozart e Brahms: il grande clarinetto a Tor VergataCosa: Concerto del clarinettista Darko Brlek con un quartetto d’archi d’eccellenza su musiche di Mozart e Brahms. Leggi anche: Rubano: Mozart e Brahms tornano all’Assunta