Napoli incontra Vienna | i Phil4 e Stefano Bartoli in concerto a San Giuseppe dei Nudi
Giovedì 23 aprile alle 20 nella Chiesa del complesso Monumentale di San Giuseppe dei Nudi si terrà il concerto intitolato “Napoli incontra Vienna”. L’evento vede la partecipazione dei Phil4, componenti dei Wiener Philharmoniker, e del clarinettista Stefano Bartoli. La serata proporrà un repertorio che unisce le sonorità delle due tradizioni musicali, offrendo un’esperienza inedita e particolare agli spettatori presenti.
Giovedì 23 aprile, alle ore 20.00, nella Chiesa del complesso Monumentale di San Giuseppe dei Nudi, appuntamento con “Napoli incontra Vienna”, un concerto dalla formula inedita e straordinaria che vede assieme i Phil4, membri stabili dei Wiener Philharmoniker, e il clarinettista Stefano Bartoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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