La protesta dei tifosi della Lazio continua | Olimpico vuoto anche per la semifinale di Coppa Italia
Per il secondo match di fila, lo stadio Olimpico resta deserto, questa volta durante la semifinale di Coppa Italia. I tifosi della Lazio hanno deciso di manifestare il loro disappunto, rimanendo lontani dagli spalti. La causa principale è il malcontento verso la gestione di Lotito, che ha portato a una perdita di entusiasmo tra i supporter. La curva vuota testimonia il forte disagio tra i tifosi, che preferiscono esprimere il loro dissenso in modo visibile. La protesta continua, lasciando il pubblico senza il suo calore abituale.
Gli appelli di Marusic e Sarri non sono bastati, il tifo organizzato biancoceleste non entrerà allo stadio per l'andata della partita di coppa nazionale. Polemiche anche per il progetto di riqualificazione “Non sarà una semifinale di Coppa Italia a farci cambiare idea su questa misera gestione”. Così il tifo organizzato della Lazio continua la sua azione di dissenso verso il presidente Lotito. Nonostante la vittoria ai rigori contro il Bologna, l’appello di Sarri e Marusic e l’annuncio del nuovo Flaminio la tifoseria boicotterà l’Olimpico anche per il match di coppa nazionale dopo aver disertato lo stadio negli incontri contro Genoa e Atalanta.🔗 Leggi su Today.it
Lazio Genoa nel deserto: Olimpico vuoto e protesta contro Lotito. I tifosi prendono posizione!La partita tra Lazio e Genoa si è giocata in un Olimpico semideserto, con i tifosi che hanno deciso di protestare contro la società e Lotito.
Lazio, la protesta continua! Olimpico deserto anche contro l'Atalanta, la decisione degli Ultras spiegata attraverso questa notaI tifosi della Lazio hanno deciso di non presentarsi allo stadio Olimpico anche nella partita contro l'Atalanta.
Argomenti discussi: Bari sconfitto al San Nicola, le proteste dei tifosi all'esterno dello stadio; Lazio, la protesta dei tifosi continua: le foto dell'Olimpico vuoto durante la sfida contro l'Atalanta; Spezia-Frosinone, protesta dei tifosi fuori dal Picco; Pannarano: striscione di protesta dei tifosi contro l’amministrazione comunale.
Lazio, i tifosi non si fermano! Prosegue la protesta contro Lotito: il comunicatoLazio, nella giornata odierna la tifoseria biancoceleste ha battuto un colpo forte emettendo un comunicato in vista della semifinale di Coppa Italia Dopo giorni di attesa è arrivata la decisione dei t ... lazionews24.com
