Motorino rubato dal giardino di casa le telecamere portano alla svolta nelle indagini Trovata altra refurtiva

Un motorino rubato dal giardino di una casa è stato ritrovato grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno fornito immagini utili alle indagini. Il proprietario, che aveva mantenuto la speranza di recuperare il mezzo, ha agito tempestivamente. Durante le verifiche, sono state trovate anche altre parti di refurtiva legate al furto. La polizia sta analizzando le registrazioni per identificare i responsabili.

Tradito dall’occhio elettronico della città e dalla prontezza del proprietario che non aveva perso le speranze di ritrovare il suo mezzo. Un giovane residente a Forlì, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero per il furto di un ciclomotore avvenuto pochi giorni fa.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Carla trovata morta in casa, svolta nelle indagini: cosa succedeUn decesso improvviso, nessun segno evidente di violenza e un fascicolo aperto dalla Procura. Refurtiva nascosta in casa: indagini dopo le minacce alla polizia localeUn controllo scattato per una segnalazione di minaccia aggravata si trasforma in un’operazione contro i furti.