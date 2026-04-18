Refurtiva nascosta in casa | indagini dopo le minacce alla polizia locale

Durante un controllo in seguito a una segnalazione di minaccia aggravata, le forze dell'ordine hanno scoperto una quantità di refurtiva nascosta all’interno dell’abitazione. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali collegamenti con altri reati e verificare la provenienza della merce. La situazione ha portato all’intervento delle autorità, che stanno valutando i prossimi passaggi da intraprendere.

Un controllo scattato per una segnalazione di minaccia aggravata si trasforma in un’operazione contro i furti. Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione a Laives, scoprendo merce rubata e denunciando tre giovani residenti in città.Il blitz e la scopertaL’intervento è stato.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Rivoli, ciclista 73enne in rianimazione dopo scontro con camion Cidiu: indagini della Polizia Locale in corso.Un grave incidente stradale ha coinvolto un ciclista di 73 anni a Rivoli, in provincia di Torino, questo pomeriggio. Coltello alla gola del pasticcere per rapinare il locale: arrestato 32enne con una parte della refurtivaL'uomo è stato fermato a bordo dell'auto con cui era fuggito insieme al complice, che è ancora ricercato dai carabinieri L’allarme è scattato intorno... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Banda di ladri bloccata al casello. Refurtiva nascosta in macchina; Il dipendente infedele. Blitz in casa dei carabinieri: mezzo chilo d’oro rubato; Truffano anziana a Genova e scappano a Milano (con l’obiettivo di portare la refurtiva a Napoli): arrestati; In fuga con gioielli e duemila euro, giovani truffatori arrestati a Milano. Fermato nel trevigiano un 51enne con l'auto carica di gioielli sottratti in provincia. La refurtiva era nascosta nel bagagliaio: ora tornerà alla legittima proprietaria - facebook.com facebook