Carla trovata morta in casa svolta nelle indagini | cosa succede

Una donna di 42 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Pozzuoli. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso, anche se al momento non risultano segni di violenza o elementi che possano indicare una dinamica particolare. La Procura ha aperto un fascicolo per approfondire la situazione e raccogliere eventuali elementi utili alle verifiche.

Un decesso improvviso, nessun segno evidente di violenza e un fascicolo aperto dalla Procura. È questo il quadro che avvolge la morte di Carla Ribeiro, 42 anni, trovata senza vita nella sua abitazione di Pozzuoli. Un caso che ha scosso la comunità e che ora è al centro di un’indagine giudiziaria. Nel registro degli indagati è stata iscritta una donna peruviana di 52 anni, l’ultima persona ad aver visto viva la vittima. L’ipotesi di reato formulata dagli inquirenti è “morte come conseguenza di altro reato”, una qualificazione giuridica che consente approfondimenti investigativi. A fare la tragica scoperta, la mattina di domenica 22 febbraio, è stato il marito della donna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

