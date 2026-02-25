MotoGP GP Thailandia 2026 | statistiche numeri curiosità Marquez è la sola ‘costante vincente’

Per la seconda volta consecutiva, il Mondiale di MotoGP comincia dalla Thailandia. L’autodromo di Buriram sarà teatro del battesimo agonistico della stagione 2026, così come lo era stato lo scorso anno. Dodici mesi orsono si sostenne che l’ouverture indocinese avrebbe dovuto essere una tantum, viceversa ecco che subito si replica! Abbiamo, dunque, una nuova testimonianza di come questo evento debba essere tenuto in grande considerazione nell’attuale geografia del Motomondiale. Per quanto ancora giovane (è nato nel 2018), è caratterizzato dal grandissimo entusiasmo degli appassionati locali, capaci di renderlo una vera e propria festa. Il modo migliore per cominciare, anche dal punto di vista dell’immagine. Il tracciato, costruito fra il 2013 e il 2014, è spartano e semplice. Curiosamente, il lay-out è una sorta di copia di quello di Spielberg, senza tuttavia i caratteristici saliscendi dell’autodromo austriaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

