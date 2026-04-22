Nella MotoGP, il futuro di Jorge Martin si è complicato dopo aver firmato un contratto con Aprilia nel giugno 2024, che durerà fino alla fine del 2026. Il pilota ha già iniziato questa nuova avventura, ma la sua posizione nel campionato resta incerta. La decisione di cambiare squadra ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguono con attenzione le sue prossime gare.

Jorge Martin si è legato all’ Aprilia nel giugno 2024, firmando un contratto biennale che scadrà al termine del 2026. Dopo un 2025 agonisticamente inesistente, durante il quale l’iberico ha fatto parlare di sé solo per il surreale e goffo tentativo di svincolarsi dalla Casa di Noale con un anno di anticipo tramite l’interpretazione capziosa di una clausola, il madrileno è finalmente tornato a fare ciò che sa far meglio, correre in moto. Cionondimeno, la volontà di abbandonare Aprilia (si dice per legarsi a Honda), ha inevitabilmente minato la fiducia riposta dall’azienda veneta nel ventottenne spagnolo. Peraltro, la maturazione di Marco Bezzecchi ha dimostrato come Martin non sia più indispensabile per puntare al titolo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, il destino di Jorge Martin: giocarsi (ancora) il Mondiale da pilota con la valigia

Riding with Jorge Martin - 2024 MotoGP champion I To the limit I Onboard

Notizie correlate

Leggi anche: Jorge Martin spiega perché non pensa ancora al titolo MotoGP 2026 con Bezzecchi.

MotoGP, Jorge Martin: “Non ho ancora l’ok dei dottori, ma tornerò sulla moto molto presto”Jorge Martin comincerà in ritardo il lavoro di preparazione e adattamento alla nuova moto rispetto agli altri protagonisti della MotoGP, avendo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Mercato piloti impazzito: come sarà la griglia di partenza nel 2027; MotoGP, la possibile griglia 2027: cosa sappiamo finora; MotoGP - Licenziato per Ogura?: Alex Rins accetta la notizia con serenità e valuta un cambio; MotoGP, mercato piloti 2027. Il punto della situazione sui trasferimenti. Quando il primo annuncio ufficiale di un top rider?.

MotoGP, il destino di Jorge Martin: giocarsi (ancora) il Mondiale da pilota con la valigiaJorge Martin si è legato all’Aprilia nel giugno 2024, firmando un contratto biennale che scadrà al termine del 2026. Dopo un 2025 agonisticamente ... oasport.it

MotoGP | GP Jerez, Martin: Sarà un weekend impegnativoIl 2025 di Jorge Martin sembra ormai alle spalle, infortuni, incomprensioni con l'Aprilia e ricadute sono ormai solo un lontano ricordo per l'iridato 2024 della MotoGP. Il pilota di San Sebastian de L ... motograndprix.motorionline.com

La MotoGP sbarca a Jerez per il GP di Spagna! Marco Bezzecchi è l'uomo dei record: il pilota Aprilia punta alla sesta vittoria di fila, ma deve guardarsi le spalle da un ritrovato Jorge Martin Ducati chiamata alla riscossa: Marc Marquez vuole spezzare - facebook.com facebook

"Ho riscoperto il vero significato della MotoGP". Parola di Jorge Martin che in un'intervista ad As racconta il suo momento d'oro con Aprilia che gli permette di lasciarsi alle spalle un periodo difficile cominciato con un infortunio. "Non avevo intenzione di arrende x.com