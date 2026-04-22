Un nuovo modello della serie Moto G, denominato G87, è stato recentemente scoperto sui principali portali online e siti di vendita. Il dispositivo presenta una capacità di memoria che può arrivare fino a 2 terabyte e viene proposto al prezzo di 407 euro. La presentazione ufficiale e le specifiche complete non sono ancora state annunciate, ma il lancio sembra imminente.

Il nuovo dispositivo della gamma Moto G, identificato come Moto G87, è emerso improvvisamente su diversi portali ufficiali e siti di vendita. La presenza della pagina dedicata sul portale di supporto della regione EMEA suggerisce che la pratica per il lancio sia quasi conclusa, parallelamente alle attività relative alla serie Razr 70. Le informazioni tecniche che filtrano indicano una configurazione dotata di 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM. Un dettaglio che colpisce riguarda la gestione dello spazio: lo smartphone offrirà uno slot multifunzione. Gli utenti potranno inserire due schede SIM oppure una singola SIM accoppiata a una microSD con capacità fino a 2 TB.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moto G87: arriva lo smartphone con memoria fino a 2 TB a 407 euro

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