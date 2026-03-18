Dal 2026, è possibile usufruire di uno sconto fino a 4.000 euro per l'acquisto di moto e motorini elettrici grazie all'Ecobonus. L'incentivo riguarda chi compra veicoli elettrici o ibridi a due, tre o quattro ruote. La misura si applica anche ai veicoli nuovi e permette di ottenere uno sconto immediato in fase di acquisto.

Il 18 marzo via alle prenotazioni per l’ecobonus 2026 per ciclomotori e motocicli. L’incentivo è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. L’importo del bonus verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto. Nella misura sono compresi ciclomotori e moto a due, tre o quattro ruote e anche alcune e-car. L'ecobonus 2026 per moto e motorini elettrici A chi è rivolto l'ecobonus per moto e motorini Come si prenota il bonus Cosa si può acquistare con l'ecobonus . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ecobonus 2026, al via lo sconto per moto e motorini elettrici: come ottenere fino a 4 mila euro di incentivi

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Dal 18 marzo apertura prenotazioni ecobonus moto elettriche e ibride. Fino a 4.000 euro con rottamazione, 3.000 senza. - facebook.com facebook

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