Sport responsabilità e impegno civile raccontati da Damiano Tommasi

Il 20 aprile 2026 a Arezzo si svolge l’Acli Life Festival, evento in cui il sindaco di Verona, noto ex calciatore e attuale rappresentante istituzionale, parlerà di sport, responsabilità e impegno civico. L’occasione vedrà la partecipazione di Damiano Tommasi, che con la sua esperienza nel calcio e nel ruolo pubblico condividerà riflessioni su questi temi. L’appuntamento coinvolge pubblico e organizzatori interessati a approfondire il ruolo sociale dello sport.

Arezzo, 20 aprile 2026- . Il sindaco di Verona, già bandiera della Roma e della nazionale, sarà protagonista dell’Acli Life Festival. L’incontro pubblico con Tommasi sarà mercoledì 22 aprile, alle 17.30, al teatro Pietro Aretino di Arezzo. L’attuale sindaco di Verona, già bandiera della Roma e protagonista nella nazionale italiana, sarà ospite di un incontro pubblico al teatro Pietro Aretino di Arezzo. in programma alle 17.30 di mercoledì 22 aprile che offrirà un’occasione di dialogo sul valore sociale dello sport e sul suo ruolo nella costruzione di comunità più consapevoli e solidali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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