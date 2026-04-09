DiMMi Diari Multimediali Migranti Secondo corso SCIRE alla Biblioteca Poggiana di Montevarchi

Dal 4 giugno al 23 luglio 2026, presso la Biblioteca Poggiana dell’Accademia Valdarnese del Poggio a Montevarchi, si terranno sei incontri, sia in presenza che online, dedicati a DiMMi, il progetto Dei Diari Multimediali Migranti. L'iniziativa fa parte del programma “Scire 20252027”, promosso dalla Rete Documentaria Aretina e organizzato dalla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale.