AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali la mostra a Palazzo Santo Stefano a Padova

A Padova, nelle sale di Palazzo Santo Stefano, si tiene una mostra dedicata ad Agata Mucci. L’esposizione presenta un progetto che unisce arte, sport e valori educativi. La mostra si inserisce in un percorso che vuole coinvolgere il pubblico, soprattutto i più giovani, attraverso immagini e materiali che raccontano la passione per gli sport invernali.

Approfondimenti su AGATA Mucci

“AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali”

Video “AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali”

Argomenti discussi: AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali la mostra a Palazzo Santo Stefano a Padova; Olimpiadi e Paralimpiadi a misura di bambino nelle illustrazioni di Maria Pia Morelli; Le Olimpiadi e paralimpiadi Milano Cortina narrate ai bambini; Diffondere tra i più giovani i valori fondanti dello sport e dell’Olimpismo.

