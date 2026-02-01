A Padova, nelle sale di Palazzo Santo Stefano, si tiene una mostra dedicata ad Agata Mucci. L’esposizione presenta un progetto che unisce arte, sport e valori educativi. La mostra si inserisce in un percorso che vuole coinvolgere il pubblico, soprattutto i più giovani, attraverso immagini e materiali che raccontano la passione per gli sport invernali.

Arriva a Padova nelle sale di palazzo Santo Stefano, sede della Provincia, il progetto didattico-culturale ed editoriale che è nato con l'intenzione di unire arte, sport ed educazione ai valori dello sport. "AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali" è il nome dell'iniziativa ideata e realizzata da Maria Pia Morelli, scrittrice e illustratrice veneta di origine romagnola. Il progetto si inserisce ufficialmente nel programma dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Manca poco alla chiusura della mostra “Modigliani Picasso e le Voci della modernità dal Museo LaM”, allestita a Palazzo Zabarella di Padova.

“AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali”

Argomenti discussi: AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali la mostra a Palazzo Santo Stefano a Padova; Olimpiadi e Paralimpiadi a misura di bambino nelle illustrazioni di Maria Pia Morelli; Le Olimpiadi e paralimpiadi Milano Cortina narrate ai bambini; Diffondere tra i più giovani i valori fondanti dello sport e dell’Olimpismo.

Olimpiadi e Paralimpiadi a misura di bambino nelle illustrazioni di Maria Pia MorelliUna mostra itinerante di disegni e acquerelli tratti da un libro che racconta le discipline sportive e i valori che veicolano ... rainews.it

