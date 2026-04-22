Moscati Perito a Salerno per un confronto su sanità e innovazione

A Salerno si è svolto un incontro tra i principali esperti del settore sanitario regionale, focalizzato sulla riorganizzazione dei servizi e sull’uso delle nuove tecnologie. Durante l’incontro, sono stati discussi temi legati alle strategie di sviluppo del sistema sanitario e alle modalità di integrazione delle innovazioni digitali. La riunione ha coinvolto professionisti e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di approfondire le sfide e le opportunità nel settore.

A Salerno, un confronto tra i massimi esperti della sanità regionale ha acceso i riflettori sulla riorganizzazione dei servizi alla luce delle nuove tecnologie e sulle prospettive di sviluppo del sistema sanitario. L’evento???????????????????'????????????????????????????????????.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Chirurgo aggredito all'ospedale "Moscati", il Direttore generale Perito: "Pronti a costituirci parte civile"Un nuovo, grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio all’interno di un ambulatorio dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di... Sanità e innovazione, l’intelligenza artificiale entra nelle corsie: confronto tra espertiAl convegno dell’Ordine delle professioni infermieristiche è stato sviluppato un focus su opportunità e limiti dell’Ai a supporto degli infermieri... Una raccolta di contenuti Avellino, Moscati senza infermieri: Perito chiama i sindacatiI vertici di Contrada Amoretta pronti a fare chiarezza sulla frattura in corso con le sigle a tutela degli infermieri. Alla diffida per condotta antisindacale giunta sulle scrivanie apicali ... ilmattino.it di Salerno e Avellino e l'investitoreSono sette gli indagati per la morte del 59enne Matteo Spirito, il più noto commerciante di giocattoli della città di Salerno, deceduto nella notte tra Pasqua e pasquetta nel reparto di ortopedia dell ... ilmattino.it