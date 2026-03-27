Un episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio all’interno di un ambulatorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove un medico chirurgo è stato aggredito da un paziente durante l’attività professionale. Il Direttore generale dell’azienda ospedaliera ha dichiarato che è pronta a costituirsi parte civile. La vicenda è avvenuta in un contesto di tensione all’interno della struttura sanitaria.

Un nuovo, grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio all’interno di un ambulatorio dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino Un fatto inaccettabile, che colpisce non solo il professionista coinvolto, ma l’intera comunità sanitaria e il principio stesso di tutela della salute, fondato sul rispetto reciproco tra operatori e cittadini. Questa mattina, il Direttore Generale, Germano Perito, ha immediatamente contattato telefonicamente il chirurgo vittima dell’aggressione per accertarsi delle sue condizioni e per trasmettergli un sentito messaggio di solidarietà e vicinanza a nome di tutta la Direzione Strategica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Chirurgo aggredito all'ospedale "Moscati", il Direttore generale Perito: "Pronti a costituirci parte civile"

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