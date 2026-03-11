L' allarme degli 007 Usa sull' uranio di Isfahan
Le agenzie di intelligence statunitensi hanno segnalato che un team inviato da Teheran potrebbe essere coinvolto in attività relative all'uranio a Isfahan. La questione riguarda presunti movimenti o operazioni legate a materiali nucleari nella città iraniana e sono attualmente in corso valutazioni sulle possibili implicazioni di queste attività. La notizia ha attirato l'attenzione delle autorità e dei media internazionali.
Per le agenzie di intelligence statunitensi un’équipe inviata da Teheran o “potenzialmente un altro gruppo” potrebbe recuperare la principale riserva di uranio altamente arricchito che è rimasta sepolta nel complesso sotterraneo del Centro di tecnologia nucleare di Isfahan, duramente colpito dai bombardieri strategici B-2 che lo scorso giugno hanno sganciato bombe ad alta penetrazione per distruggere e rendere inaccessibili le strutture e con esse tutti i progressi ottenuti dal programma nucleare iraniano. Ma l’ uranio arricchito fino al 60%, ossia a un passo dal livello di idoneità per l’impiego militare, sarebbe ancora lì, immagazzinato nei tunnel di Isfahan, secondo Rafael Grossi, responsabile dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
