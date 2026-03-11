L' allarme degli 007 Usa sull' uranio di Isfahan

Le agenzie di intelligence statunitensi hanno segnalato che un team inviato da Teheran potrebbe essere coinvolto in attività relative all'uranio a Isfahan. La questione riguarda presunti movimenti o operazioni legate a materiali nucleari nella città iraniana e sono attualmente in corso valutazioni sulle possibili implicazioni di queste attività. La notizia ha attirato l'attenzione delle autorità e dei media internazionali.