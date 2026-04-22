Da settimane si ascoltano attacchi pubblici provenienti da fonti vicine al governo russo contro la premier italiana, accusandola di vari fallimenti e di essere un'alleata troppo remissiva. Questi commenti si inseriscono in un quadro di tensioni internazionali che coinvolgono Mosca e i paesi occidentali, evidenziando come le dichiarazioni offensive rappresentino anche una strategia per indebolire la posizione della leader italiana. La situazione si inserisce in un contesto di rapporti complicati tra Russia e Italia.

La fogna a cielo aperto del guitto di Putin contro Giorgia Meloni non è solo la rappresentazione del fetido discorso della propaganda russa, è la manifestazione della debolezza del Cremlino. Vladimir Solovyev è il cantore del regime, l’uomo dei manifesti ideologici per il popolo. Finito il rumore, il segnale che resta non è l’insulto televisivo, ma la sproporzione tra la volgarità propagandistica e la realtà sul campo di battaglia: la Russia è impantanata, subisce perdite su tratti del fronte, soffre l’abilità dell’Ucraina nella nuova guerra dei droni (in aria e in mare) e, dopo quattro anni, non avanza, il racconto della “vittoria russa” sul terreno non c’è, questo alimenta il ricorso alla propaganda.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mosca è debole anche grazie al ruolo dell'Italia

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