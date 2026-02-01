Riapre Rafah anche grazie al lavoro di EuBam e dell’Italia

Il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre, anche grazie all’intervento dell’Italia e di EuBam. Dopo settimane di chiusura, le autorità israeliane hanno deciso di riattivarlo in modo limitato. La decisione arriva dopo intense trattative e rappresenta un passo importante per la regione, anche se molte restrizioni restano in vigore. La riapertura permette ora il passaggio di alcune persone e merci, offrendo una boccata d’ossigeno alla popolazione di Gaza.

C’è anche un tassello italiano nella decisione israeliana di riattivare, seppur in forma limitata, il valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. La riapertura parziale del passaggio, annunciata come fase pilota e ancora lontana da una normalizzazione dei flussi, è il risultato di un delicato equilibrio securitario costruito nel tempo. Un equilibrio che non nasce solo dal controllo militare esercitato da Israele o dal ruolo cruciale di contenimento svolto dall’Egitto, ma anche dal lavoro silenzioso e operativo della missione europea European Union Border Assistance Mission (EuBam Rafah), in cui l’Italia ha avuto un ruolo determinante. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Riapre Rafah, anche grazie al lavoro di EuBam e dell’Italia Approfondimenti su Rafah Valico Riapre valico Rafah, ma solo a pedoni Dopo settimane di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre domenica, ma solo per i pedoni. Israele riapre valico Rafah,solo pedoni Israele ha riaperto il valico di Rafah, a Gaza, ma solo per le persone che vogliono passare a piedi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rafah Valico Riapre Rafah, anche grazie al lavoro di EuBam e dell’ItaliaC’è anche un tassello italiano nella decisione israeliana di riattivare, seppur in forma limitata, il valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. La riapertura parziale del passaggio, annuncia ... formiche.net Israele riapre valico di Rafah, 'passaggio consentito solo a residenti Gaza'Israele ha dichiarato di aver riaperto il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, consentendo il passaggio esclusivamente ai residenti palestinesi del territorio. ansa.it Il valico di frontiera di Rafah riapre oggi dopo oltre un anno e mezzo di chiusura quasi totale, ma si tratta di una fase di prova. - Il protocollo per la gestione del valico non è ancora stato finalizzato, mentre proseguono le discussioni tra i mediatori e l'esercito isra - facebook.com facebook Dopo quasi due anni di chiusura, il valico di Rafah nel sud di Gaza, oggi 1 febbraio riapre parziale nell’ambito della seconda fase del cessate il fuoco. Il passaggio che collega Gaza con l’Egitto, vitale per gli aiuti umanitari, consentirà solo il transito pedonale e x.com

